İstilacı su sümbülleri, Asi Nehri’ni adeta görülmez hale getirdi 25.05.2024 | 09:51 Hatay’da görünümüyle dikkat çeken ve boyları 1 metreyi bulan su sümbülleri, Asi Nehri’nin üzerini kaplayarak adeta nehri görülmez hale getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asi Nehri'nin Hatay'daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kaplamaya başladı. Su sümbülleri, Asi Nehri'nin Reyhanlı ilçesinden geçtiği kısmında adeta nehri görülmez hale getirdi. Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor. İstilacı su sümbüllerinin su çekme oranının fazla olmasının tarımsal sulamaya da zarar verdiği biliniyor.