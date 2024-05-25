Bitlis'te Sadece 20 günlük ömrü olan şakayıklar çiçek açtı 25.05.2024 | 09:59 Bitlis'in Tatvan ilçesinde sadece 20 günlük ömrü olan şakayıklar çiçek açtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her yıl mayıs sonu itibariyle açan ve sadece 20 günlük ömrü olan şakayık çiçekleri, güzellikleriyle görsel şölen sunuyor. İlçenin Taşlıtepe mevkiinde kayalıklar arasında yetişen ve halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen şakayık çiçeği, doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Renklerin ve doğanın uyumu, şakayıkların açmasıyla daha da belirgin hale gelirken, gerçekleşen bu doğa olayı, fotoğrafçılara da vazgeçilmez bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu benzersiz anı yakalamak için Taşlıtepe'ye gelen doğa meraklıları ve fotoğrafçılar, kısa süren güzelliklerin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne seriyor.