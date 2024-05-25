Amasya'da sadece 10 gün çiçek açıyor! 'Yitik Türk lalesi' olarak kayıtlara geçmişti...

Türkiye’ye özgü bir tür olup 1896 yılından bu yana doğada kaybolduğu rapor edilen ‘yitik lale’ o yıllarda götürüldüğü Avrupa’dan 5 yıl önce soğanının getirildiği anavatanı Amasya’nın Merzifon ilçesinde çoğaltılmaya çalışılıyor. 3 yıldır senede bir defa sadece 10 gün süreyle çiçeği açan lale meraklıları tarafından ilgiyle gözlemlenip fotoğraflanıyor.