Amasya'da sadece 10 gün çiçek açıyor! 'Yitik Türk lalesi' olarak kayıtlara geçmişti...
Türkiye’ye özgü bir tür olup 1896 yılından bu yana doğada kaybolduğu rapor edilen ‘yitik lale’ o yıllarda götürüldüğü Avrupa’dan 5 yıl önce soğanının getirildiği anavatanı Amasya’nın Merzifon ilçesinde çoğaltılmaya çalışılıyor. 3 yıldır senede bir defa sadece 10 gün süreyle çiçeği açan lale meraklıları tarafından ilgiyle gözlemlenip fotoğraflanıyor.
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