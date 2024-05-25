Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arıza verdi, ekipler müdahale etti
Rusya’dan Mersin’e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen OSAKA isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tanker römorkörlerimizce anında müdahale edilerek emniyete alındı.
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