Kontrolden çıkan kamyon 4 otomobili böyle biçti
Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan seyir halindeki kamyon önce yol kenarında park halindeki 2 otomobile ardından da oto galeride 2 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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