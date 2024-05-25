Video Yaşam Kontrolden çıkan kamyon 4 otomobili böyle biçti
Kontrolden çıkan kamyon 4 otomobili böyle biçti

Kontrolden çıkan kamyon 4 otomobili böyle biçti

25.05.2024 | 13:01

Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan seyir halindeki kamyon önce yol kenarında park halindeki 2 otomobile ardından da oto galeride 2 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaza, D400 karayolu, Kadıoğlu kavşağı ilerisinde meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 07 UK 850 plakalı kamyon yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Daha sonra oto galeri dükkanına yönelen kamyon, galeride bulunan araçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun yol kenarında araçlara çarpıp, üzerinden geçip galerideki 2 otomobile çarparak durması yer aldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.
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