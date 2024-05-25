Adana'da hortum anı cep telefonu kamerasında
Adana'da ortaya çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adana'da sabah saatlerinde yollar göle döndü. Öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Eğriağaç köyünde hortum çıktı. Çıkan hortum cep telefonu ile görüntülendi. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Adana'da hortum anı cep telefonu kamerasında 25.05.2024 | 09:33
05:53
Antalya'da otomobil köprüden dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp 25.05.2024 | 08:47
00:45
Hatay’da 2 araç çarpıştı: 5 ölü 2 ağır yaralı 24.05.2024 | 22:55
00:55
Anadolu Parsı ve Sırtlan termal kameraya yansıdı 24.05.2024 | 20:11
02:58
Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü 24.05.2024 | 16:48
02:03
Isparta’da uyuşturucudan gözaltına alınan avukat tutuklandı | Video 24.05.2024 | 16:15
04:47
06:02
Ankara’da selde feci görüntüler | Video 24.05.2024 | 15:37
00:57
Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 24.05.2024 | 14:16
01:26
00:13
Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 24.05.2024 | 14:14
00:42
Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi | Video 24.05.2024 | 13:48
01:39
Seçil Erzan'ı davaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı | Video 24.05.2024 | 12:42
01:48
Esenyurt’ta üzerine balkondan su dökülen adam kızıp evi kurşunladı | Video 24.05.2024 | 12:37
03:16
02:07
00:45
Ankara'da telefonuna bakarak yürüyen yaya otobüsle böyle çarpıştı | Video 24.05.2024 | 12:32
06:24
01:40
Tatvan’da şiddetli patlama! Alevler daireyi sardı | Video 24.05.2024 | 11:12