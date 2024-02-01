Şanlıurfa’da facia! Ev çöktü: 2 ölü var!

Feci olay gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı. Osmaniye'de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna'yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan'ı (56) ziyarete gitti.
MİSAFİR OLARAK GELDİLER ENKAZ ALTINDA KALDILAR!
Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.