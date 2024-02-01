Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da facia! Ev çöktü: 2 ölü var!
Giriş Tarihi: 1.2.2024 09:12 Son Güncelleme: 1.2.2024 09:36

Şanlıurfa'da facia! Ev çöktü: 2 ölü var!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı ev büyük gürültüyle çöktü. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da facia! Ev çöktü: 2 ölü var!

Feci olay gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı. Osmaniye'de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna'yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan'ı (56) ziyarete gitti.

MİSAFİR OLARAK GELDİLER ENKAZ ALTINDA KALDILAR!

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.

Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da facia! Ev çöktü: 2 ölü var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA