Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı | Video
Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.
OSMANİYE'DEN GELİP ENKAZ ALTINDA KALDILAR
Osmaniye'de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak(49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna'yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan'ı(56) ziyarete gitti.
UYUDUKLARI SIRADA EV ÇÖKTÜ
Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.
Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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