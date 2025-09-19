SON DAKİKA! Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı

Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.