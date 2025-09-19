SON DAKİKA! Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı

Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.
Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı
"EKİPLERİMİZ, ALEVLERİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Milas Kıyıkışlacık'ta çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken yangın dron ile havadan görüntülendi.