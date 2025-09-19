Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı

Antalya'nın Alanya ilçesi ve Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangınları söndürmek için canhıraş mücadele veriyor. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı." dedi.