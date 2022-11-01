Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın!
Giriş Tarihi: 1.11.2022 21:50 Son Güncelleme: 1.11.2022 21:51

Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın!

Son dakika haberi... Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Açıklamada bulunan Vali Yakup Canpolat, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi.

AA
Son dakika: Bursa’da tekstil fabrikasında yangın!

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen ve yoğun dumanın yükseldiği bölgede alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın bölgesine gelen Vali Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgiler aldı.

Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına çok sayıda ekibinin müdahale ettiğini, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Canbolat, ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

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Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın!
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