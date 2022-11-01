Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! | Video

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Son dakika haberi... Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Açıklamada bulunan Vali Yakup Canpolat, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi.