Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! | Video

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Son dakika haberi... Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyorAçıklamada bulunan Vali Yakup Canpolat, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi. Öte yandan fabrika yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edildi.