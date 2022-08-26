SON DAKİKA | İbrahim Tatlıses’in aracına çarpan kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkole rastlandı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçlarına SABAH ulaştı. Edinilen bilgilere göre, kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin G.'nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Şüpheli Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu. İfadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.