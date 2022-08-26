SON DAKİKA | İbrahim Tatlıses’in aracına çarpan kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kanında alkole rastlandı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçlarına SABAH ulaştı. Edinilen bilgilere göre, kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin G.'nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Şüpheli Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu. İfadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.
KANINDA ALKOL ÇIKTI
Gültekin G.'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı. 0.10 etonol tespit edilen Gültekin G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.
3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ve arkasında seyreden 48 BD 731 plakalı araç ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonet, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan geri kayarak şarampolde kayalıklara sıkıştı. Kamyonetin de ön bölümü uçuruma doğru kaydı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda çıkan yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü.
AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK OLUŞTU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü halatlara bağlayarak vinç yardımıyla yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı. Tatlıses ile minibüste bulunan diğer yaralı da araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Tatlıses'in tedavi gördüğü hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneye getirildiğinde bilincinin açık olduğunu bildirdi.
SOLUĞU SAHNEDE ALDI
Ünlü sanatçı dün akşam saatlerinde hastaneden taburcu edilirken, ambulansla Yalıkavak'taki sahne alacağı restorana gitti. Tatlıses, 'Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenabıhak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiç bir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti.
İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı ben arabanın içerisindeyim kül olacağız ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler' dedi.