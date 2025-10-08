Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul'da ünlülere narkotik operasyonu! İşte o liste: İrem Derici, Hadise, Dilan Polat ve Kubilay Aka..
Giriş Tarihi: 8.10.2025 09:58 Son Güncelleme: 8.10.2025 10:17

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç'ın da bulunduğu ünlü isimlerin ifade ve kan örneğinin alınması talimatını verdi.

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Hadise, İrem Derci, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Dilan Polat ve Engin Polat'ın bulunduğu ünlü isimlerin ifade ve kan örneğinin alınması talimatını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı araların ünlü isimlerin bulunduğu kişiler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlattı. Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı. Bu kapsamda bu isimlerin ifadelerin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi.

İŞTE NARKOTİK OPERASYONU YAPILAN İSİMLER



İREM DERİCİ



KUBİLAY AKA



KAAN YILDIRIM

HADİSE AÇIKGÖZ



BERRAK TÜZÜNATAÇ



DUYGU ÖZASLAN MUTAF



DEMET EVGAR BABATAŞ



ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN



ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ



FEYZA ALTUN



DERİN TALU



DEREN TALU



ZİYNET SALİ



BİRCE AKALAY



METİN AKDÜLGER

CEREN MORAY ORCAN

DİLAN POLAT
ENGİN POLAT

