Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye'ye böyle getirildi! Son çare "Uçakta bomba var" diye bağırmış

Türkiye'de organize suçlar kapsamında aralarında "Tasarlayarak Öldürme, Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit" suçlarının da bulunduğu çok sayıda suçtan aranan Serkan Kurtuluş yıllara yayılan uluslararası sürecin ardından INTERPOL-Europol Daire Başkanlığının koordinesinde Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş iadesini engellemek için yaptığı girişimler de sonuç vermedi.
Serkan Kurtuluş hakkındaki uluslararası süreç, Interpol-Europol Daire Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 31 Ekim 2017 tarihinde Kırmızı Bülten yayımlanmasıyla başladı. INTERPOL kanalı üzerinden uluslararası seviyede aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalandı ancak yakalama, yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin titizlikle takip ettiği süreç şöyle işledi:
İADE EDİLMEMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ
Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından da hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi.
Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç, Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yıllar boyunca yakından takip edildi.
Uzun bekleyişin ardından Arjantin makamlarından Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesinin onaylandığı haberi gelmesi üzerine INTERPOL-Europol Daire Başkanlığı harekete geçerek şahsın Türkiye'ye getirilmesi için uluslararası koordinasyonu başlattı.
BREZİLYA ENGELİ KURUMLARIN ORTAK ÇALIŞMASIYLA AŞILDI
Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirileceği güzergâhta bu kez Brezilya üzerinden transit geçiş konusunda sorun yaşandı.
Interpol-Europol Daire Başkanlığının Brezilya polisiyle kurduğu yakın iş birliği ve güçlü uluslararası iletişim ağı sayesinde Brezilya Interpol biriminin desteği ve Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Brezilya Büyükelçiliği ve Brezilya İçişleri Müşavirliğinin yoğun katkılarıyla transit geçiş sorunu çözüme kavuşturularak iade operasyonunun devamı sağlandı.
Serkan KURTULUŞ, 13 Ağustos 2026 tarihinde Arjantin makamlarından görevli Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı Şube Müdürü'nün ekip liderliğinde İnterpol'de görevli bir komiser, bir polis memuru ve Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan Türk ekibi tarafından teslim alındı. Elebaşı Serkan Kurtuluş'un iade sürecini engellemeye yönelik provokavasyonlarını yolculuk boyunca sürdürdü.
BREZİLYA'DA "UÇAKTA BOMBA VAR" DEDİ
Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş'un İspanyolca uçakta bomba bulunduğuna dair bağırarak uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri çete elebaşı Kurtuluş bu çabalarını boşa çıkardı.
Yaşanan gelişmenin ardından gerekli güvenlik prosedürleri devreye girerken, INTERPOL-Europol Daire Başkanlığının ilgili makamlarla yürüttüğü koordinasyonla sorun aşıldı ve iade operasyonunun devamı sağlandı.
Sığınma başvurusu, açlık grevi, transit geçiş sorunu ve son olarak bomba iddiası da Kurtuluş'unTürkiye'ye getirilmesini engelleyemedi.
KAÇIŞIN SONU TÜRKİYE OLDU
Görevli Türk ekibinin refakatindeki Serkan Kurtuluş, 14 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'ye getirildi ve İstanbul Havalimanı'nda görevli emniyet personeline teslim edildi.
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı, Arjantin'de yakalanıp iade edildi
Böylece Kırmızı Bülten sürecinden Arjantin'de yakalanmasına, yıllarca devam eden iade sürecinin takibinden Güney Amerika'daki son dakika engellerinin aşılmasına kadar dosyanın uluslararası aşamalarında aktif rol üstlenen Interpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonuç verdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Serkan Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye Getirildi. Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanmasının ardından Brezilya'dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde; 13 bin kilometre uzaktan Türkiye'ye gerçekleştirilen bu iade süreci suçla mücadeledeki kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak! Sınır ötesinde dahi adaleti tecelli ettiren Kahraman Polislerimize, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz."