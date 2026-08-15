Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Türkiye'ye böyle getirildi! Son çare "Uçakta bomba var" diye bağırmış

Türkiye'de organize suçlar kapsamında aralarında "Tasarlayarak Öldürme, Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit" suçlarının da bulunduğu çok sayıda suçtan aranan Serkan Kurtuluş yıllara yayılan uluslararası sürecin ardından INTERPOL-Europol Daire Başkanlığının koordinesinde Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş iadesini engellemek için yaptığı girişimler de sonuç vermedi.

Serkan Kurtuluş hakkındaki uluslararası süreç, Interpol-Europol Daire Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 31 Ekim 2017 tarihinde Kırmızı Bülten yayımlanmasıyla başladı. INTERPOL kanalı üzerinden uluslararası seviyede aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalandı ancak yakalama, yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin titizlikle takip ettiği süreç şöyle işledi: