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Giriş Tarihi: 18.4.2022 14:49 Son Güncelleme: 18.4.2022 15:09

Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin iyileşiyor! Hollanda ölecek demişti...

Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin iyileşiyor! Hollanda ölecek demişti...

Hollanda'nın fişini çekmesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakım servisinden normal servise alınan Dilara'nın ilk adımlarını atmaya başladığı öğrenildi. Dilara'nın sağlık durumuyla ilgili A Haber'e konuşan Baba Oğuz Şahin, "Kızım hastalanmadan önce İstanbul'a gezmeye gelmek istediğini söylemişti. Ne yazık ki hastalandığı için İstanbul'a geldi. Kızım ağır ağır da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. İnşallah yürümeye başlayacak ve İstanbul'un her yerini gezecek" dedi.

Hollanda'da doktorların 'fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmesi üzerine Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan alınarak normal servise alınan Dilara artık ağır ağır da olsa yürümeye başladı.

Kızının sağlık durumu ile ilgili A Haber'e konuşan Baba Oğuz Şahin, "Mutluluğumuz günden güne artıyor. Ağır ağır da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. Kızımın tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun tedavisi iyi gidiyor. İnşallah sonu da iyi gelecek. İnşallah kızım yakın zamanda koşmaya başlayacak. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nefes alıyorsa getirin' dediğini ve bu cümleyi ilk duyduğunda çok duygulandığını dile getiren baba Şahin A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti

Bu haberin Hollanda basınına yansıdığını ve gurur duyduğunu dile getirdi. Bize bugünleri yaşattılar, gurur duyuyoruz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Kızım hastalanmadan önce İstanbul'a gezmeye gelmek istediğini söylemişti. Ne yazık ki hastalandığı için İstanbul'a geldi. Kızım ağır ağır da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. İnşallah yürümeye başlayacak ve İstanbul'un her yerini gezecek.

Tedavi olmak için Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den sevindiren haber geldi | Video

Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haber: Hollanda 'Fişini çekeceğiz' demişti!

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin iyileşiyor! Hollanda ölecek demişti...
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