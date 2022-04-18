Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin iyileşiyor! Hollanda ölecek demişti...

Bu haberin Hollanda basınına yansıdığını ve gurur duyduğunu dile getirdi. Bize bugünleri yaşattılar, gurur duyuyoruz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Kızım hastalanmadan önce İstanbul'a gezmeye gelmek istediğini söylemişti. Ne yazık ki hastalandığı için İstanbul'a geldi. Kızım ağır ağır da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. İnşallah yürümeye başlayacak ve İstanbul'un her yerini gezecek.

Tedavi olmak için Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den sevindiren haber geldi | Video

Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haber: Hollanda 'Fişini çekeceğiz' demişti!