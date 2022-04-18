Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin iyileşiyor! Hollanda ölecek demişti...

Hollanda'da doktorların 'fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmesi üzerine Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan alınarak normal servise alınan Dilara artık ağır ağır da olsa yürümeye başladı.
Kızının sağlık durumu ile ilgili A Haber'e konuşan Baba Oğuz Şahin, "Mutluluğumuz günden güne artıyor. Ağır ağır da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. Kızımın tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun tedavisi iyi gidiyor. İnşallah sonu da iyi gelecek. İnşallah kızım yakın zamanda koşmaya başlayacak. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bu haberin Hollanda basınına yansıdığını ve gurur duyduğunu dile getirdi. Bize bugünleri yaşattılar, gurur duyuyoruz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Kızım hastalanmadan önce İstanbul'a gezmeye gelmek istediğini söylemişti. Ne yazık ki hastalandığı için İstanbul'a geldi. Kızım ağır ağır da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. İnşallah yürümeye başlayacak ve İstanbul'un her yerini gezecek.
Tedavi olmak için Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den sevindiren haber geldi | Video
Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haber: Hollanda 'Fişini çekeceğiz' demişti!