Tedavi olmak için Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den sevindiren haber geldi | Video

Hollanda'nın fişini çekmesine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakım servisinden normal servise alınan Dilara'nın ilk adımlarını atmaya başladığı öğrenildi. Dilara'nın sağlık durumuyla ilgili A Haber'e konuşan Baba Oğuz Şahin, "Kızım hastalanmadan önce İstanbul'a gezmeye gelmek istediğini söylemişti. Ne yazık ki hastalandığı için İstanbul'a geldi. Kızım ağır ağır da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. İnşallah yürümeye başlacak ve İstanbul'un her yerini gezecek" dedi.