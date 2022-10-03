Tv yayın akışı: 3 Ekim 2022 Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV yayın akışı

Televizyonda yayınlanan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde yer buldu. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler vatandaşlar yayın akışı listesine bakıyor. Bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak sorusuyla, bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar araştırılıyor. Peki tv'de bugün ne var? İşte Tv yayın akışı 3 Ekim 2022
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ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Dizi/Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
17:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Ana Kuzusu
22:00 Seversin