Vicdansızlara dava

ASRIN felaketinin ilk anlarında enkaz altında kalanları arayarak kurtarılacakları umudu veren, küfür ve alay eden 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, bir sosyal medya uygulamasında yayınlanan ve enkaz altındaki vatandaşlarla, umut verici konuşmalar yapılıp dalga geçildiğine yönelik çok sayıda ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. İddianamede, Yunus Sarıdağ ile Hayati Toprak Öztezcan hakkında 11 yıl 10 aya kadar hapis talep edildi. 18 yaşından küçük M.B. adlı şüphelinin ise soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.