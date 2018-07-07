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NUR ÇİNTAY
07 Temmuz 2018, Cumartesi NUR ÇİNTAY

Mücevher ayakkabı bağcığına düştü!

Milka Karaağaçlı çok takdire şayan kadın. KISMET BY MİLKA markasıyla uçtu gitti. Hem çok naif ve zarif hem de bir arada kullandığınızda müthiş güçlü ve ihtişamlı duran, harflerle oynayarak istediğiniz kadar kişiselleştirebileceğiniz mücevherler tasarlıyor. Hiç kuyumcu işi değil. Altınla ve pırlantayla normal şartlarda hiç alakası olmayanların da şartlarını değiştiriyor!
Teşvikiye'den dünyaya yayıldı; Neiman Marcus'tan Saks Fifth Avenue'ya en makbul vitrinlerde, Madonna'dan 'a en popüler ellerde, bileklerde, boyunlarda, kulaklarda... Ama nedense bu yaz bir de ayakkabı bağcıklarında!
Kolye ve küpelerine laf eden çarpılır. Yan yana, üst üste takılan yüzükleri de çok seviliyor. El-ayak bilekleri de boş kalmasın, tamam. Fakat bu ayakkabı bağcıklarına geçirilen ziynetcikler nerden çıktı?
Yazın en taze (ve en tali) trendi bu: Bağcık süsleri, mücevherleri. Lastik ayakkabı bağlarına geçirilen mercimek kadar yıldız, ok, çiçek, balık, köpek, kelebek... Deniz kabuğu, denizatı, harf, göz, fil, tüy... O haşmetli şerif yıldızı bile bağa düşmüş!
KISMET BY MİLKA'nın şimdiye kadarki en 'olmasa da olur'u bu. Olmasa daha iyi olur hatta. Şerif, tüy doğurmuş!

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