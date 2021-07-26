Kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'ın yardım gecesi için dünya jet-set'ini Bodrum'a toplayan Rus model Natalia Vodianova, gecenin ardından Antalya'ya tatile gitti.







Dünyanın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un gelini olan Vodianova, vakfının gecesinin ertesi günü helikopterle, iki yıldır reklam yüzü olduğu Maxx Royal Kemer'e geçti. Yanında annesi Larisa Vodianova ve kız kardeşi de olan ünlü model, Maxx Royal'de dört gün tatil yapacak. Bu arada Natalia Vodianova, Bodrum'u dünya jet-set'inin gündemine taşımakla kalmayıp Antalya'nın da reklamını yapmış olacak. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az!







Gönüllü reklam yüzü!

Dünya starı Madonna'nın Ece Şirin'in yarattığı mücevher markası Bee Goddes'in ürünlerine olan aşkı inanılmaz! Daha önce pek çok kez Bee Goddes'in farklı modelleri ile poz verip Instagram'da paylaşan Madonna, geçen hafta yine markanın reklamını yaptı. Üstte gördüğünüz pozu verip, altına da gücünü Bee Goddes'in Sirius Yıldızı'nın ışıltısından aldığını söyledi. Bu arada, Şirin ile Bee Goddes'in marka yüzü gibi davranan Madonna tanışmamış bile! Madonna'ya milyon dolar verse zor yaptırabileceği reklamı, tasarımları sayesinde bedavaya yaptıran Ece Şirin'e alkış.







Dünürünü ziyarete gitti

İki yıl önce Yalıkavak'ta açtığı Bodrum şubesini, bu yıl Türkbükü'ne taşıyan Köşebaşı'nın patronu Ali Akkaş'ın bayramın son günü ağır bir misafiri vardı: Dünürü İbrahim Tatlıses. Üniversite arkadaşı olan çocukları, Melek Zübeyde Tatlıses ile Volkan Akkaş'ı 2008'de evlendiren, bu evlilikten üç de torun sahibi olan dünürler bayramda bir araya geldi. Bayramı Bodrum'da geçiren İbrahim Tatlıses, dünürüne 'hayırlı olsun'a gitti. Sonra da dünürünün mekanının reklamını yaptı. Sosyal medyada, Köşebaşı Bodrum'u çok beğendiğini dile getiren Tatlıses, dünürüyle iftihar ettiğini yazdı.