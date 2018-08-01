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FUNDA KARAYEL
01 Ağustos 2018, Çarşamba FUNDA KARAYEL

Hem evcil hayvanınızla sosyalleşin, hem spor yapın

'daki hayvan dostu ve sporcuyu düşünen diğer mekanlardan bazıları şunlar:
Urban Health Pilates: Geçtiğimiz günlerde , iki tatlı köpeğini aldığı gibi Highlight Hotel'in içinde açılan Urban Health Pilates'e gitmiş. Ayşe, Erol Hoca ile pilatesini yaparken minik köpekleri de yatmış seslerini çıkarmadan Ayşe'yi beklemişler. 'Bodrum'da sporuma ara vermeyeyim ama köpeğimi de evde bırakamam' diyenler için harika bir yer.
Flamm: Bodrum Gölköy'deki eski Havana'nın yerindeki Flamm'da bebek arabasıyla gezdirilen köpekler görebilirsiniz. Öyle güzeller ki tüm gün hiç sıkılmadan arabalarında süzülüyorlar. Flamm'de hem tenis oynayıp sporunuzu yapabilir, hem de ınızla sosyalleşebilirsiniz.
Serafina Mare: Gündoğan'daki Serafina Mare'de de insanların yedikleri, içtikleriyle ilgilenildiği kadar evcil dostların istekleriyle de ilgileniliyor. Büyük dev salıncakta sallanmak isteyen bir köpeğin keyfi sahiplerini de mutlu ediyor. Bunlar benim gördüklerim, asıl listeyi Ayşe Özyılmazel'den merakla bekliyorum.

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