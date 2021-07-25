Dünyaca Ünlü İngiliz müzisyen Eric Clapton, aşı zorunluluğu olan salonlarda konser vermeyeceğini açıkladı. Toplum sağlığını tehlikeye atmak, Allah korusun bir daha hiç konser verememek gibi detaylar belli ki hiç düşünülmemiş, aktivistlik sağlığın da önüne geçmiş. "Dinleyicilerin ayrımcılıkla alınacağı hiçbir yerde sahne almayacağımı belirtmek isterim. Herkesin içeri girmesine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı sürece gösteriyi iptal etme hakkımı saklı tutuyorum" diyor açıklamasında Clapton.







Peki şöyle olsa, yeryüzünde izole olabilecekleri neresi varsa oraya giderek kendi aşısız dünyalarını kursalar. Çünkü beraber yaşadığımız dünyada olduğu sürece o aşıyı yaptırmama gibi bir seçenek kabul edilemez, edilmemeli hele ki aktivistlik uğruna bir senemiz daha kaybolmamalı.

Bu arada aşıdan korkmak ve çekimser olmak ile karşıtlık karıştırılmamalı. Elbette ki insanların çekincesi olması normal karşılanabilir ancak temelsiz iddialar ile karşıtlığa insanları ikna etmek toplum sağlığına zarardan başka bir şey değil. Hangi dünyada yaşıyorlar belli değil. Bu kişiler pandeminin başında covid'e inanmıyorlardı şimdi aşı olursanız şu yan etki görülecek olmayın diyorlar.

Dünyada her şeyin karşıtı vardır. Ancak bilim toplum menfaati için aşının gerekli olduğunu söylüyorsa aşı zorunlu olmalıdır.



SİNEMA SALONLARI DİJİTALE YİNE SAVAŞ AÇTI

Ne mutlu ki pandemide en mutlu olduğumuz sinema haberi, ilk Marvel filmi olan Disney yapımı 'Black Widow'un dünya çapında önemli bir gişe başarısı elde etmesi oldu. Ülkemizde yalnızca sinemalarda izleyici karşısına çıkan Black Widow, Disney+'ın açık olduğu ülkelerde hem sinemalarda hem de dijital platformda gösterime girdi. Bu durum da sinema salonu sahiplerini kızdırdı.







EN KÖTÜ GİŞE

Black Widow'u Disney+'a üye olanlar ek ücret ödeyerek filmi evlerinden izleyebiliyorlar. Bu nedenle sinema gişelerinin zorlukla toparlanan gişelerinin azalması, Disney+ yüzünden filmin korsan kopyalarının internete düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Black Widow, pazartesi günü yayınlanan gişe hasılatı verilerine göre Marvel Sinematik Evreni'nin en kötü gişe yapan filmi haline geldi. Black Widow, 2. haftasında yalnızca 26.3 milyon dolar elde ederek, en düşük gişe unvanına sahip oldu.

Film, Disney+'taki ilk haftasında ise 60 milyon dolar gelir elde etmişti. Disney, Black Widow'a erişim için 29.99 dolar talep ediyor. Ancak henüz filmin Disney+'taki ikinci haftasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. National Association of Theater Owners (Ulusal Sinema Salonu Sahipleri Derneği), pazar günü bu konuda açıklamada bulunmuş ve Disney+ ile sinema salonlarında aynı anda filmlerin yayınlanma fikrine karşı çıkmışlardı.

Disney+'ın ise tüm bu duruma tepki göstererek Jungle Cruise filminin gösterimleri sonrasında platform üzerinden sinemalarla aynı anda filmlerin galalarını yapmayacağı açıklandı. Özetle sinema dünyasındaki beyazperde-dijital kavgası tüm hızıyla devam ediyor bakalım zafer hangisinin olacak önümüzdeki günlerde hep beraber bekleyip göreceğiz.







BRAVO ŞAHİKA

Ne büyük gurur, ne büyük başarı. Ellerim patlayıncaya kadar alkışlamak istiyorum. Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen Bahamalar'da, 3 dakika 7 saniyede 77 metreye dalarak 21 ülkeden 46 sporcunun yarıştığı Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı. İp Destekli Paletsiz Sabit Ağırlık kategorisinde yarışan milli sporcumuz Şahika Ercümen, kupanın üçüncü gününde, 15 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirdiği dalışla kendisine ait olan Türkiye rekorunu da yükselterek turnuvada üst sıralarda yerini aldı. Nice başarılarına, rekorlarına tanık olmak dileğiyle.