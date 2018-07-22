Anneler sıkı durun; şimdi sizinle paylaşacağım tarif hepinizin ilgisini çekecek ve büyük oranda yüreğinize su serpecek. Çocukların çok sevdiği ketçap evde yapılabilir, hem de en lezzetli formuyla. Tahmin edebiliyorum, çoğunuz çocuğunuz ketçap yemek istediğinde katkı maddesinden ötürü vermek istemiyorsunuz. Haklısınız. 'Peki o zaman evde kendimiz yapalım' diye düşünerek yabancı bloglardan çokça reçeteler tercüme ettim ve en sonunda en güzel olanı seçtim. Deneyin bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



NEDEN SOSİSLİYE HOT DOG DENİYOR?

Hot dog'un bu isimle anılmasının nedeni, bir zamanlar ABD'deki sosislerin köpeğe benzemesiydi… Hot dog kelimesi; 1890'lı yıllarda, ABD'de Yale Üniversitesi'nden ortaya çıkmıştır. 1894–1895 akademik yılında Yale'deki öğrenciler, kampüse sosisli sandviç satmaya gelen yük arabalarını köpek arabaları olarak adlandırmaya başladılar. Çünkü bu arabalarda satılan sandviçlerdeki sosisler, mastı cinsi köpeğe benzediği için mastı sosisi olarak adlandırılıyordu. Bu da zamanla 'sıcak sosis' anlamında hot dog kelimesinin kullanılmasına yol açtı.



EV YAPIMI KETÇAP



2 kg. domates

1 adet kırmızı soğan

3 diş sarımsak

4 kereviz sapı

1/2 çay bardağı elma sirkesi

1/2 çay bardağı esmer şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Rendelenmiş domatesleri, kırmızı soğanı, sarımsağı ve kereviz saplarını blendardan çekip tuz, şeker ve sirke ile kaynatıyoruz. Yarı yarıya kaynadığı zaman ayrı bir kapta biraz suyla ezilmiş nişastayı ilave ediyoruz. Nişastanın kokusu çıkana kadar kaynıyoruz, cam kavanozlara koyup ağzını kapatıp ters çeviriyoruz.



PÜF NOKTASI

Çok meşhur bir ketçap markası var, ona benzetmek istediğimde ketçabıma şu baharatları ekliyorum. 1/4 çay kaşığı toz karanfil: 1/2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz hardal, 1/2 çay karabiber.



EV YAPIMI PATATES CİPSİ



2 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz



YAPILIŞI:

Patateslerin kabuklarını soyuyoruz ve mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. Bir kaseye koyduğumuz suyun içinde bekleterek nişastasının çıkmasını sağlıyoruz. Bu işlemi iki kere tekrarlarsak daha çıtır oluyorlar. Patatesleri çıkartıp kuruluyoruz. Bir kasede sıvı yağ, tuz ve kırmızı toz biberi karıştırıyoruz. Patatesleri önlü arkalı bu karışıma buluyoruz. Önceden ıstttığımız 170 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırının kapağını açıyoruz, patatesleri tek tek ters çevirip tekrar fırınlıyoruz. Çıtır çıtır olunca patates cipsimiz hazır olmuş demektir.



HOT DOG



2 adet sade soda

4 adet hindi veya dana uzun sosis

4 adet uzun sandviç ekmeği

2 adet orta boy Alman tipi turşu

Mayonez

Hardal

Ketçap



YAPILIŞI:

Sodaları derin bir tavaya döküyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynayınca sosisleri sodanın içine atıyoruz. Yaklaşık dört-beş dakika haşladıktan sonra üzerlerine uzunlamasına birer çizik atıp tost makinasında veya ızgarada kızartıyoruz. Ekmeklere isteğe göre mayonez, ketçap ve hardal sürüyoruz. Jülyen şeklinde kestiğimiz turşuları ekmeklere ekleyip üzerine sosisleri koyuyoruz.