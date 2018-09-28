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İDİL ÇİMRİN
28 Eylül 2018, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Evde sokak lezzetleri

Herkese merhabalar.
İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hemen hemen herkesin yemekten hoşlandığı tavuk döner ve çilekli dondurmanın evde yapılışına yer veriyorum.
Biz Türk hanımları; çocuklarımıza ve ailemize, sokakta aldığımız bir yiyeceği yedirme konusunda çok titiz davranırız.
Onlara evde hazırladığımız, hijyeninden emin olduğumuz yemekleri sunmak isteriz. İşte ben de, tam bu duyguyla sevilen sokak lezzetlerini evde yapma hevesine kapıldım. Reçeteleri hazırlarken çok eğlendim; umarım siz de evlerinizde denerken aynı şekilde eğlenirsiniz.

EV YAPIMI DÖNER
Sokak lezzetlerini evde yapabilmek konusunda oldukça hevesliyim.
Döner de bunlardan biri.
Et döneri bonfile ile, tavuk döneri ise kemiksiz nden ya da tavuk bonfileden yapıyorum. Ev yapımı pide arası ya da tırnak pide üzerinde iskender sos ile birlikte şahane oluyor.
Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

ACILI TAVUK DÖNER
YAPILIŞI: Tavukları çok ince şekilde doğruyoruz. Yağ, yoğurt, salça ve sarımsağı karıştırıp baharatları ekliyoruz. Geniş bir kabın içinde tavuklara iyice yediriyoruz. Teflon tavada, kısık ateşte pişiriyoruz.

MALZEMELER
1 paket kemiksiz tavuk eti
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı salça
3 çorba kaşığı sıvı yağ
3-4 diş sarımsak

BAHARATLAR:
Kekik
Karabiber
Acı kırmızı biber
Kimyon
Tuz

PÜF NOKTASI
Şayet tavukları donuk haldeyken dilimlerseniz, döner inceliğinde dilimlenecek ve sosun içinde yağ olduğu için ayrıca pişirirken yağ ilavesine gerek olmayacaktır.

EV YAPIMI BİCİ BİCİ

MALZEMELER
2 litre su
1.5 su bardağı nişasta
1 çay bardağı şeker

ŞERBET (KARSAMBAÇ) IÇIN:
2 litre su
1 tatlı kaşığı bici boyası
2 yemek kaşığı
2 su bardağı şeker

YAPILIŞI: Bici bici için; su ve şekeri kaynatıyoruz. Nişastayı bir su bardağı soğuk suda eritip kaynayan suya sürekli karıştırarak azar azar döküyoruz. Beş dakika sürekli karışırarak kaynatıyoruz. Ocaktan alıp tepsiye döküyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına koyuyoruz. Şerbet için; tüm malzemeyi karıştırıp buzdolabına koyuyoruz, donmasını bekliyoruz. Sunum aşamasında biciyi küp küp doğruyoruz, donan şerbeti rendeleyerek üzerine döküyoruz. Son olarak buzun üzerine isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı pudra şekeri ve birkaç damla gül suyu ekliyoruz. İstediğimiz meyveler ile süsleyerek servis yapıyoruz.

BAHARATLI PATATES MALZEMELER

5 adet taze patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı taze kekik
2 dal biberiye
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: elma dilimi şeklinde kesiyoruz. Patates dilimlerini; zeytinyağı, toz kırmızıbiber, kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak ve tuz ile karıştırarak harmanlıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine baharatlı patatesleri yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika, kızarana kadar pişiriyoruz.

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