Şu hayatta en sevdiğim şeylerden biri, pazar günleri bütün ailenin özenli bir sofranın etrafında bir araya gelmesi. Pazar günlerinin, tatil olması açısından tüm aileyi birleştirici bir özelliği var. Pazar kahvaltıları ise, biz Türkler için vazgeçilmez. Erdemli ve hamarat annelerimiz, hanımlarımız bir başka döktürür söz konusu pazar kahvaltısı olunca..

Hiç kimsenin hayır diyecemeyeceği, her sofrada ve her kültürde kabul edilen bir çeşit pişi hamurundan bahsetmek istiyorum bugün. İdilika'nın misafirlerinin pazar günleri ısrarla ve sadakat ile istediği pişinin yapımı aslında son derece basit. Maya kullanmaya gerek olmadan pofidik formunu alan pişilerimin formülünü bu yazımda sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

MİZİRTROPHİTES



MALZEMELER

Ekmek hamuru

1 kase tatlı lor peynir

1/2 demet taze nane

1 yemek kaşığı toz şeker

SÜSLEMEK IÇIN:

Pudra şekeri

Bilen bilir, ben Giritli bir ailenin kızıyım. Biz Girit Türkleri'nin pazar sabahlarındaki en meşhur lezzeti mizirtrophitestir. Rahmetli babaannem Zeyno Hanım'ın bizlere sıklıkla yaptığı, tüm evi mis gibi kokutan şahane lorlu naneli pidecikler. Bütün ailenizin bu şahane lezzete aşık olacağını garanti edebilirim. Yapıp yedikçe İdilika' yı anacaksınız. YAPILIŞI: Ekmek hamurundan küçük parçalar kopartalım. Yağladığımız tezgahımıza elimiz ile bastırarak daire şekli verelim. İçi için; tatlı lor, toz şeke, ve taze naneyi iyice karıştıralım. Tezgah üzerinde duran daire şeklindeki hamurlara paylaştıralım. Poğaça kapatır gibi kapatıp iki ucunu birleştirelim. Kızgın sıvı yağda kızartalım. Pişen mizirtrophitesleri önce bir kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çekmesini sağlayalım, ardından bir çay süzgeci ile üzerlerine pudra şekeri serpelim.



MİZİRTROPHİTES'İN DÜŞÜNDÜRDÜKLERI



Girit Türkleri'nin evde kendilerinin yaptığı mizitra isimli bir lor peyniri var. Mizirtrophitesin, mizitradan pide anlamına geldiği rivayet edilir.

Bir başka rivayet ise, vaktiyle Girit adasında Mizitro diye bir fırıncı varmış. Yaptığı lorlu pidelerinin üzerine fırından çıktıktan sonra bal sürermiş. Çok meşhur olan bu pidecikler de Mizitro'nun pideleri anlamında kullanılmak üzere mizirtrophites ismini almışlar.



PİŞİ



MALZEMELER

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı un

1 kabartma tozu

İÇI IÇIN:

1 kase rendelenmiş beyaz peynir

Doğranmış maydanoz

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI: Süt, yoğurt, yumurta, tuz bir kasede karıştıralım. İçine un ve kabartma tozunu ilave edip yoğuralım. 10-15 dakika dinlendirmek yeterince pofidik olmaları için yeterli olacaktır. Hamuru ikiye bölüp un serdiğimiz tezgahımızda açalım. Üzerine küçük parçalar halinde peynirli iç harçtan koyup açtığımız ikinci hamuru üstüne kapatalım. Peynirli iç top top yükseltiler şeklinde belli olacaktır. Çay bardağı ile keselim. Kızgın sıvı yağda arkalı önlü kızartalım. Not: Bu pişilerin ortası hamur olmadığından, hemen pişiyorlar ve kabarıyorlar. Dolayısıyla kesinlikle yağ çekmiyorlar.



PÜF NOKTASI 1

Havalı pişiler yapmak istiyor ama yeterince kabaracağından emin değilseniz ya da fazlaca vaktiniz yoksa, o halde en şahane fikir fırından ekmek hamuru almak olacaktır.



PÜF NOKTASI 2

Şayet evinizde süt ya da yoğurttan herhangi birisi yoksa, bir şişe maden suyu ile hamuru yoğurabilirsiniz.