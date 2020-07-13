İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli davet sofrası hazırlamanın inceliklerini incelemeye devam ediyoruz. Bugün çok severek yaptığım pratik bir limonlu tavuk hazırladım, yanında ise bol acılı bir spagetti ve tarçınlı hafif bir tatlı var. Yemek faturalarınızdan tasarruf ederken, ailenize ucuz ama lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak birçok yol var aslında. Uygun bütçeli sofralar hazırlamak öncelikle artan yemeklerden faydalanmak, öğünleri planlamak ve akıllı alışveriş yapmaktan geçiyor. Ben yemeklerimde çoğunlukla narenciye kullanıyorum, hem aisidik etkisinin çoğu sosun lezzetini ön plana çıkardığna inanıyorum, hem de narenciyenin yemeklerime verdiği tazelik ve hafiflik hissini seviyorum. Limonun, portakalın en çok yakıştığı yemeklerin başında tavuk geliyor. Kızartmadan önce limon suyu ilave etmek, tavukların daha çıtır olmasını sağlıyor mesela. Ya da bu yemekte yaptığımız gibi dilim dilim aromasından ve görselliğinden faydalanabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. İstediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ÇİLİ ACILI SPAGETTİ



MALZEMELER

1 paket spagetti

5 adet çili biberi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi

YAPILIŞI: Öncelikle minik minik doğradığımız biberleri yüksek ateşte soteliyoruz. Ardından soğan, sarımsak ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Rendelenmiş domatesi ilave edip pişiriyoruz. Acı biber sosunu da ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Bütçenizin durumuna göre üzerine parmesan rendesi ilave ederek servis edebilirsiniz.



ZENCEFİLLİ KUP



MALZEMELER

3.5 su bardağı süt

1 Türk kahvesi fincanı un

2 Türk kahvesi fincanı şeker

1 yemek kaşığı toz zencefil

YAPILIŞI: Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp tarçını ilave ediyoruz. Mikser ile 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.



PÜF NOKTASI

Köpük köpük mus kıvamına gelene kadar çırparsanız kıvamı daha güzel olur. Servis ederken üzerine çikolata rendeleyebilirsiniz



AROMATİK TAVUK



MALZEMELER

10 adet kemikli tavuk kalça

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 adet portakalın suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı tavuk baharatı

1 tatlı kaşığı soğan tozu

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

YAPILIŞI: Fırını 200 dereceye getiriyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağı, rende sarımsak, şeker, soğan tozu, limon suyu, portakal suyu, tavuk baharatı, paprika, acı pul biber, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Tavuk kalçalarını fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Halka halka kesilmiş limon ve soğanları aralıklı olarak üzerine yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz ve karabiber ekliyoruz, üzerini örtmeden bir saat kadar pişiriyoruz.