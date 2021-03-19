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MERT VİDİNLİ
19 Mart 2021, Cuma MERT VİDİNLİ

Bodrum küçük İstanbul olmuş!

Bir gün "Mart ayında 'da olacaksın" deseler, "Yok artık, imkansız" derdim. Tabii büyük konuşmamak lazımmış çünkü Bodrum'dayım! Sağlıklı yaşamın dibine vurduğum son bir yılın en fit, en sağlıklı, en iyi hissettiğim zamanlarındayım. Peki Bodrum'da son durum ne?
Burası küçük İstanbul olmuş, sevgili okurlarım! 'tan Bodrum merkeze uzanan yoldaki trafiğin, kuaför ve AVM'lerdeki kalabalığın; Nişantaşı'ndan, Etiler'den hiçbir farkı yok.

Özellikle ve İstanbul plakalı lüks araçların oluşturduğu konvoy, yazlıkçıların evlerini kışlık olarak da kullandığını ispat etmiş oldu. Esnaf haliyle mutlu; mağazalar, restoranlar sezonu açmış. Bir süre daha buralardayım, takipte kalın. Unutmadan; 'Yazın ev kiralarım' ümidi ile yola çıkmayın, geç bile kaldınız, Bodrum'da bir oda bile bulmak neredeyse imkansız. Sezonluk evler yıllık olarak kiralanmış. Temmuz, Ağustos ayında yazlık tutma hayalleriniz kursağınızda kalabilir; benden söylemesi.

Hadi lüks karavan kiralayıp çadır kuralım
Yaz tatili trend raporlarını okuyunca çadır ve karavan tatillerinin yükselişe geçeceğini okumuştum. "Madem kiralık ev yok, biz de lüks karavan kiralarız" diyenler etrafımda çok fazla. "Hem böylelikle tek bir yere sabit kalmayız, tüm - Akdeniz sahil şeridini uzun yol kat ederek, geze geze keşfederiz" diyorlar. Bir de çadır satışlarındaki artışı duyunca anladım ki, bu yaz çadır kamplarına bol bol denk geleceğiz. İkisi de bana göre değil ama iş trend boyutuna taşınınca bunun da lüks ve ilgi çekici versiyonlarına sosyal medyada da sık sık denk geleceğiz. Bakalım ünlüler de bu akıma ayak uyduracak mı?

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