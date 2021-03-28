MERT VİDİNLİ

Art arda o kadar çok mekanın Bodrum'a taşınacağını duyuyorum ki hangisine heyecanlansam bilemedim. İddialı bir yaz sezonu bizi bekliyor. Yatırımcılar coşkulu! Kışın İstanbul'da yapamadıkları gövde gösterisini Bodrum'da yapacaklar. En çok heyecanlandığım mekan ise Lucca'nın Göltürkbükü'ndeki Mandarin Oriental'in içerisinde konuşlanacak olması. Lucca by the Sea ismi ile açılacak mekanın detaylarını öğrenmek için Cem Mirap'ı aradım. "Bildiğin Lucca'nın yazlık versiyonu restoran ve bar olarak hizmet verecek yanı başında da Hakkasan var" dedi. Yani beach değil de anlaşılan o ki akşamüstü kokteyline bu yaz Lucca'dayız. Unutmadan Mandarin Oriental'ın içerisinde tasarımcı ikizler Raisa Vanessa'nın da mağazası olacak. Yazlık koleksiyonlarını orada satışa çıkaracaklar.







Danla Bilic paylaştı galon talebi arttı

Ünlü isimlerin spora giderken kullandığı fotoğraftaki su galonu ilk önce Kendall Jenner'ın elinde dikkat çekti. Devasa su bidonu ya da galonu siz ne derseniz işte hemen ardından Danla'nın elinde görüldü. Türkiye'ye getirip satan bu işten karlı çıkar. Çarşı pazara düşerse "Gel abla gel, Kendall'ın Danla'nın galonu burada" sesleri duyulur. Neyse sevgili okurum ben de beğendim, hemen sipariş veriyorum.







Aşı pozlarını paylaşmak da bir insta trend

Covid aşı sırası henüz genç kesime gelmedi yani influencer ve ünlü isimler beklemede ancak dünyanın tanınmış ünlüleri art arda aşı olurken pozlarını paylaşıyor. Bakın ünlü tasarımcı Marc Jacobs aşının ikinci dozunu olurken pozunu paylaşmış. Süslenmiş, giyinmiş kuşanmış. Aşı sırası biz gençlere geldiğinde bakalım nasıl fotoğraflar önümüze düşecek. Heyecanla bekliyorum.







İlişkilerde yeni trend Ghosting

Sosyal medyanın bu hafta en çok konuşulanı ilişki durumu Ghosting; bir sebep yokken görüştüğünüz kişinin ortadan kaybolması, toz olması anlamına geliyor. Hatta sevgili Ayşe Özyılmazel de Instagram'da bir yazı paylaştı. Ardından bir çok ünlü isim de bu konuda fikrini yazdı. Benim de çevremde benzer vakalar yaşanıyor. Özellikle erkeklerin yaptığı bu ilişki bitirme yöntemi çok acımasızca değil mi? "Yahu daha dün canım cicimdik hangi ara buz kestik, 'Nerede hata yaptım?' deyip kendini paralayan kızlar, kendini terapistlerde buluyor. Tam kafayı kırmalık bir durum. Buradaki en büyük hata da "Hata bende mi?" diye kendini sorgulamak zaten. Aman sevgili okurum bırakın, salın gitsin.