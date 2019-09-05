Burçların gardırobunda olmazsa olmaz kıyafetleri, üzerinden yıllar geçse de vazgeçemeyecekleri renkleri merak ediyor musunuz?

KOÇ: Hayal gücü geniştir.

Enerji dolu ve coşkuludur. Marka kıyafetlerden vazgeçemez. Modayı yakından takip eder. Gardırobu için bütçesini zorlar.

BOĞA: Canlı ve sıcak renkler, Boğa burcunu yansıtır. Kararlı, sakin ve serinkanlı olur. Genelde pastel tonlarını veya spor giyinmeyi tercih eder.

İKİZLER: Modayı takip eder. Giyimiyle dikkat çekmekten keyif alır.

Özel tasarımları tercih eder. Aksesuvar tutkunu olur.

YENGEÇ: Giyim konusunda kendisine çok güvenir. İçinde kendisini rahat hissettiği kıyafetleri tercih eder.

ASLAN: Cesur ve azimli olur. Bu özelliği giyim tarzına da yansır.

Sadece bir kez giyilebilecek kıyafetleri alabilir.

BAŞAK: Mükemmeliyeti tercih eder. Tercihi hep zarif olmaktan yanadır. Sade ve şıktır.

TERAZİ: Çizgi dışı olmak ya da spor olmak arasında yaşamayı ve asimetrik tasarımları sever.

Cüretkar ve hafif pastel renkli kumaşları, ayrıntılı ve değişik tasarım modelleri beğenir.

AKREP: İnce zeka ile birçok ayrıntıyı görebilecek yeteneğe sahiptir. Bonkör ve cömert beyaz rengi, her kıyafetinde kullanır.

YAY: Başka kültürleri ve inançları keşfetmekten hoşlanır.

Diğer kültürlerin giyim tarzlarını da öğrenip hakim olmak ister. Dış görünüşüne önem verir.

OĞLAK: Giyimiyle konuşturmayı sever. İyi kesimli, koyu renk giysiler, şık, iddialı ve ilginç kesimler, Oğlak burcunu yansıtır.

KOVA: Saati saatine uymayan ruh hali, giyimine de yansır.

Saten ve ipek, modern kıyafetlerin yanı sıra nostaljik ve ilginç kıyafetleri de taşımayı sever.

BALIK: Güzelliğin detaylarda olduğunu bilir. Gösterişten uzak kıyafetleri tercih eder.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Satürn 120'liği; bugünden sonra birçok ülkede ağır sanayi nin konuşulacağını ve demir-çelik sektöründeki durgunluğun artacağını işaret ediyor. 1 Ocak 1954 yılında Uranüs Yengeç burcunda hareket ederken kurulan Türkiye Vakıflar Bankası gündeme gelebilir.