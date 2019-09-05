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ZEYNEP TURAN
05 Eylül 2019, Perşembe ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Burçların değişmeyen stil alışkanlıkları

Burçların gardırobunda olmazsa olmaz kıyafetleri, üzerinden yıllar geçse de vazgeçemeyecekleri renkleri merak ediyor musunuz?
KOÇ: Hayal gücü geniştir.
dolu ve coşkuludur. Marka kıyafetlerden vazgeçemez. Modayı yakından takip eder. Gardırobu için bütçesini zorlar.
BOĞA: Canlı ve sıcak renkler, Boğa burcunu yansıtır. Kararlı, sakin ve serinkanlı olur. Genelde pastel tonlarını veya spor giyinmeyi tercih eder.
İKİZLER: Modayı takip eder. Giyimiyle dikkat çekmekten keyif alır.
Özel tasarımları tercih eder. Aksesuvar tutkunu olur.
YENGEÇ: Giyim konusunda kendisine çok güvenir. İçinde kendisini rahat hissettiği kıyafetleri tercih eder.
ASLAN: Cesur ve azimli olur. Bu özelliği giyim tarzına da yansır.
Sadece bir kez giyilebilecek kıyafetleri alabilir.
BAŞAK: Mükemmeliyeti tercih eder. Tercihi hep zarif olmaktan yanadır. Sade ve şıktır.
TERAZİ: Çizgi dışı olmak ya da spor olmak arasında yaşamayı ve asimetrik tasarımları sever.
Cüretkar ve hafif pastel renkli kumaşları, ayrıntılı ve değişik tasarım modelleri beğenir.
AKREP: İnce zeka ile birçok ayrıntıyı görebilecek yeteneğe sahiptir. Bonkör ve cömert beyaz rengi, her kıyafetinde kullanır.
YAY: Başka kültürleri ve inançları keşfetmekten hoşlanır.
Diğer kültürlerin giyim tarzlarını da öğrenip hakim olmak ister. Dış görünüşüne önem verir.
: Giyimiyle konuşturmayı sever. İyi kesimli, koyu renk giysiler, şık, iddialı ve ilginç kesimler, Oğlak burcunu yansıtır.
KOVA: Saati saatine uymayan ruh hali, giyimine de yansır.
Saten ve ipek, modern kıyafetlerin yanı sıra nostaljik ve ilginç kıyafetleri de taşımayı sever.
BALIK: Güzelliğin detaylarda olduğunu bilir. Gösterişten uzak kıyafetleri tercih eder.

ASTRO GÜNDEM
Merkür-Satürn 120'liği; bugünden sonra birçok ülkede ağır sanayi nin konuşulacağını ve demir-çelik sektöründeki durgunluğun artacağını işaret ediyor. 1 Ocak 1954 yılında Uranüs Yengeç burcunda hareket ederken kurulan Türkiye Vakıflar Bankası gündeme gelebilir.

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