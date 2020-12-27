Hayata dair her şeyi eğrisine doğrusuna düşündüğünüz bir yıla merhaba diyorsunuz. Ateş grubunun en detaycı burçlarından birisi olarak 2020 yılında çokça yorulan ve stresli durumlara maruz kalan zihniniz, sonunda 2021 yılında rahatlayacak. Tabiri caizse derin bir oh çekmek isteyeceksiniz. Siz ki sorumluluklarınız için hem kendinizden taviz verdiniz, hem de düzeninizi değiştirdiniz, verdiğiniz emeklerin karşılığını 2021 yılında almak isteyeceksiniz.



BOYUN EĞMEYECEKSİNİZ

Ruhunuzun hafiflemeye ne kadar da ihtiyacı var. Hem kendi işinizle hem de çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçları ve işleriyle ilgilendiğiniz 2020 yılında size karşı beklediğiniz davranışlar gösterilmemiş olabilir. Ancak siz bu duruma takılıp üzülen birisi değilsiniz. Daima kendi yolunu çizen ve rotasını belirleyen birisiniz. 2021 yılında da yaşadığınız zorluklara rağmen kendi çizdiğiniz yolda ilerleyeceksiniz, kimseye boyun eğmek istemeyeceksiniz. Zincirlerinizden kurtulduğunuz bir yıl olacak 2021…

26 Mayıs'ta burcunuzda gerçekleşecek Ay tutulması, hayata karşı olan bakış açınızı değiştirmekle kalmayacak, yeni fırsatlar ve yeni sürprizleri de beraberinde getirecek. Tutulmanın etkisi sizi öncelikle sosyal yaşamınız bazında etkileyecek. İş ortamınızda iletişime kapalı tavrınız ön plana çıkarken, evinizin dışında arkadaşlarınızla vakit geçirmek istemeyebilirsiniz. 2021 sizin için bir geçiş yılı olacak. Bu geçişte hem olgunluk kazanacak, hem de kendinizi geliştireceksiniz. İlişkisi olan bir Yay burcuysanız, evinizde yaşadığınız gel gitli ruh hallerini ardınızda bırakmak için eşinizle radikal kararlar alabilirsiniz. Kalbi boş bir Yay burcuysanız; size kalben değer vermeyen kişileri hayatınızdan çıkarırken, hayatınızı birleştireceğiniz kişiyle bu yıl tanışacaksınız. 2021'in ilk dört ayında;

Dünya özgürlüğe kavuşurken, seyahatleri artan burçlar arasında ilklerdesiniz.

Özgüveninizi toparlıyor, geçmişi kabullenip arkada bırakmaya başlıyorsunuz. 2021'in ikinci dört ayında;

İsteseniz de yılın bu aylarında rutininizde kalamıyorsunuz. Sürprizlerle dolu aylar…

Mayıs ayında ailenizle ilgili önemli sırlar ifşa olabilir. 2021'in son dört ayında;

Yılın son aylarında çevrenizdeki insanların sizi anlamadığı konusuna takılabilirsiniz.

Yılın son tutulması burcunuzda gerçekleşirken paranız çoğalıyor.



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter-Satürn Kova burcunda kavuşuyor. Dünya genelindeki toprak hareketleri gündeme gelebilir. Tarım sektöründeki istihdamı artırmak adına çeşitli projeler Türkiye'ye yatırımcı getirebilir.