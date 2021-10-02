Eylül ayının yoğunluğuna ne kadar alıştığınızı düşünseniz de, ekim ayının yoğunluğu bunun iki katı olacak. Bunun cevabı ekim ayındaki gökyüzü olaylarında saklı… Dünyanın ne kadar hareketlendiğini hissetsek de, gözlerimizi gündemden alamasak da, kendi içimizde mola vermek isteyeceğiz. En iyi bildiklerimizi bile yeniden gözden geçirdiğimiz bir evredeyiz. Acaba farkında mıyız?



CEVABI OLMAYAN SORULAR

Neredeyse 2 yıl oldu pandemi kelimesini hayatımıza sokalı... Öyle ya, evimizden maskemizi takmadan bile sokağa çıktığımızda kendimizi farklı hissediyor, bazı şeylerin yolunda olmadığını düşünüyoruz. Peki nasıl bu hale geldik, buradan sağ salim çıkabilecek miyiz? Çıksak da psikolojik etkileri üzerimizde kalacak mı? Akıllara takılan bu evrensel sorular elbette sadece halkın dilinde olmayacak. Herkes her şeyi dile getirmek isteyecek, tepkiler engel tanımayacak.







ÜRETEN KAZANACAK!

Ekim ayına ne açıdan bakarsak bakalım boş durmanın bize bir şey katmayacağını, samanlıkta iğne aramaktan farksız zamanlardan geçtiğimizi fark edeceğiz. Düşünce kalabalığından kurtulabilenler, huzuru elde etmek isteyenler, içsel buhranlarını bertaraf etmek isteyenler ve bütün engellere rağmen "Ben varım" deyip üretenler; kazanan olacak. Yenilenen, dijitalleşen ve sanal uzuvları olan sosyal yaşamda, yapılan bütün kötü imajlar bu ay gözümüze daha çok çarpacak.

Ünlülere karşı olan bakış açımızın değiştiği bir süreçten geçerken; sanatı gerçek anlamda üretenleri, bunu bir maddi kaynağa dönüştürme çabasında olmayan insanları takip etmek isteyeceğiz. 'Hayatın her anında merak edilen ve takip edilen influencerlar artık unfollow (takibi bırak) tuşuna kurban gidecekler' diyor gök kubbedeki Merkür retrosu…



EKİM AYININ IN'LERİ

Spor salonları, sağlık, takviye ürün kullanımı, gıda sektörü, kırtasiye sektörü, sinema – tiyatro ve konserler, online kurslar, altyapı çalışmaları, şüphe



EKİM AYININ OUT'LARI

Düğünler, tekstil, kripto paralar, kozmetik, influencerlar, emlak, müteahhitler, otomotiv, güven



EKİMİN SIKIŞTIRAN GÜNLERİ:

20 Ekim'e kadar Merkür retrosundan dolayı zor günler yaşanacak. En sert gün ise 6 Ekim olacak, dikkat!



EKİMİN FERAHLATAN GÜNLERİ:

20 Ekim'den sonraki günler nefes aldıracak. Gökyüzü gevşiyor. Size tavsiyem, bu Merkür retrosu süreci boyunca, gerekmedikçe çok büyük ve iddialı konulara imza atmayın. Örneğin, boşanma dilekçesi için ya da araba almak için planlarınız varsa bunu 20 Ekim tarihinden sonra yapın.