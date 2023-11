CEM SANCAR

Sağır olsan duyarsın. Filistin'i artık unutamazsın. Bir daha milli bencilliğin uyku haplarını alıp devrilmek yasak. Bir daha o eski sünepe hâllere dönemeyiz.

Çalıyor Gazze davulları. Çalıyor her yerde. Şerefin şahadetiyle bak, güm-güm, sinemizde.

Öyle ya da böyle sonuçlansın, Filistin bundan böyle bayraktır bize. Yaka kartımızdır. Çıkarırsak ruhumuz kurur şırak diye.

Yüz atom nükleeri gücündeki bombaların altındaki direnişçiler o toprakların Kuvayı Milliye'sidir. Öyle olmuştur orada.

Aşk olsun deriz biz, aşk olsun o civanlara...

***

Amerika'sı Avrupası alayı oraya gemiler silahlar bombalar paralar yığarken direndiler direniyorlar. Dünya halkları da öyle...Kanada'dan İngiltere'ye, İspanya'dan Latin Amerika'ya kadar insan olmanın onurunu taşıyanlar meydanlarda. "Çok Yaşa Filistin" nidalarıyla. Siyonist Markaları Boykot" yüzde elliler oranında destek görüyor. Katillere para gönderen markalar sözde Gazze için milyonlar bağışlıyor, ama yemezler! Elleri bebek ölümleriyle kanlandı bir kere.Bir kısım Kemalist'in dalga geçer gibi Siyonist çıkması derseniz, ne yalan söyleyelim bağrımızı dağladı. Bunlar ayrıştırıcı Beyaz bir diktatörlük özlemindeydiler, biliyorduk. Biliyorduk da böyle anadan üryan soykırımcı olduklarını görmek...Ne bileyim, vampirlerle dans etmişiz demek ki. Bazıları bunlara solcu falan da diyor. Bir de bu var. Ne büyük gaflet!Siyonist vahşeti şöyle ya da böyle destekleyenler genetiği problemli hödük züppelerdir sadece. Öyledirler ve öyle kalacaklar. Evrensel literatürde adları: "Soykırımın Askerleri" olarak tanımlanmıştır.Oysa harbi sol, ta 70'lerden beri Filistin davasını desteklemiş, bizim dev gibi gençler oralara gitmişlerdir.İtalyan sosyalistleri, İspanya solcuları, Jeremy Corbyn'ler, "Yaşa Filistin-İşgale Son" diye meydanları çatırdatıyorlar. Şunu artık kabul edelim İsrail'i destekleyenler sağcıdır. Gericidir. Beyaz Adam Faşizmidir. Bunlara sol demek Filistinlilerle kol kola giren dünya sosyalistlerine hakaret...İslamcı eğilimin de sol-sağ meselesinde kafası karışıktır. Kendilerine sağ demeleri tamamen soğuk savaş teranesi. Yılan hikayesi.O eğilimden çıkan Müslüman demokrat siyasi hareket bu ülkede büyük devrimler yaptı. Ülkeye sınıf atlattı. Sosyal yardımlaşma ve sağlık hizmetlerinde ve dahi alt yapılarda şahlanmalara damga vurdu. En mühimi yenilmez denilen darbecileri yendi. ABD'ye (Emperyalizm) FETÖ temizliğiyle kafa tuttu. Bizim Siyonist çağanozların kuyruk acısı oradan...

***

Türkiye'de kavramlar bir türlü yerli yerine oturamadı. Kimin bağımsızlık, adalet, eşitlik, hürriyet (Sol) peşinde olduğu kimin darbecilere, işgalcilere ağıt yaktığı (Sağ) tam anlaşılamadı...İçlerinde İslamofobik zehirler taşımayanların bu ülkenin şahane insanlarıyla birlikte neden yüzbinlerce kişilik sivil protesto gösterisi yapamadığı üstüne de düşünmeli ama!Niye dünyanın büyük şehirlerindeki gibi her dinden her fikirden davullar, şarkılar, şiirler, sloganlarla şehirleri yankılayamadık? Ki biz iyi biliriz bu işleri! Olgun yaşlardaki çoğumuz öyle bir terbiyeden geldik.Tamam da neden yapamadık?Bir kere bizim Müslüman-Devrimci geçmişten gelen güzel insanlarımız bu protesto işini bilmiyorlar! Yahu Gazze'de büyük bir suç işlenmekte. Bu artık bir insanlık sorunu. Biz önce insan sonra Müslümanız. Bununla da övünürüz. Sadece tekbir getirerek böyle bir trajediyi büyük kitlelere mal edemeyiz...Filistin'de yaşananlar her dinden, her itikattan, her düşünüşten insanın kabul edemeyeceği şeyler. Dünyanın vicdanlı insanları bunu böyle görüyor. Bütün gezegende Filistin-Gazze dayanışması için yapılan gösterilerden ilham almayı ne zaman başaracağız? Senin merhametli insanları bir araya toplayacak ortak bir sözün bir tavrın yok mu kardeşim? Diye sorarlar adama! Değil mi ya?

***

Filistin Davullarını çıkaralım ortaya. Onu diyorum. Belki bu ortak kalkışma hakiki bir birleme yapar, nefesimizi açar da...Vurur ay yıldızlı kalplerin hakiki gümbürtüsü şu kör duvarlara...