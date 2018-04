Facebook beni unutabilir mi?

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilen Facebook, artık her adımda "direksiyonu kullanıcıya verdim" diyecek. Ancak karmaşık işlemler ve anlatım biçimleri, kullanıcının önlem almasını zorlaştırıyor. Regülasyon kurumlarının ve sivil örgütlerin harekete geçmesi şart.

Facebook kötü olayları unutmamız için pek çok konuda yeni kararlar alıyor. Bu kararlarla verileri paylaşma konusunda sorumluluğu kullanıcının üstüne yıkacak bir dizi değişikliğe gidiyor. Peki Türkiye'de yaklaşık 45 milyon hesaba sahip Facebook, neden hâlâ bir basın toplantısıyla bu kararları detaylarıyla açıklamaz?

Acaba regülasyon kurumlarına herhangi bir bilgi verildi mi? Facebook, artık tüketicilerin beğendiği, takip ettiği, izlediği, profil bilgilerinin istendiği (yüz tanıma dahil) her şey için onay isteyecek. "İstersen al kendin kapat" diyerek sorumluluğu kullanıcıya teslim edecek. Yani karşımıza sürekli onay isteyen sorular çıkacak. Böylece Facebook sorumluluktan sıyrılmış olacak. Peki tüm bu düzenlemeleri her kullanıcı rahatlıkla anlayabilecek mi? Ben pek sanmıyorum. Gelin Facebook'un açıkladığı düzenlemelere bir göz atalım.



ANLAMAK KOLAY DEĞİL

Bir açıklama örneği; "İş ortaklarından alınan verilere dayanan reklamlar. Beğen butonu gibi araçlardan faydalanan websitesi ve uygulamalardan alınan verilerin kullanılması Facebook'taki reklamları daha ilgili kılıyor. Facebook insanlardan bu tür reklamcılıkla ilgili bilgileri gözden geçirmelerini ve Facebook'un onlara reklam göstermek için iş ortaklarından alınan verileri kullanmasını isteyip istemediğini seçmesini isteyecek."

Siz bu açıklamadan ne anladınız? Beğenirken "dikkatli ol" ya da "şu verilerini topluyor" diye uyaran bir düzen mi gelecek? "Bak bunu beğeniyorsun ama..." diyecek! Sonuçta tam böyle söylemese de uyarıların artacağı kesin.

Eğer profilinizde siyasi görüş, dini inanç ya da ilişki bilgilerini paylaşmayı seçtiyseniz, Facebook sizden bunları paylaşmaya devam etmek isteyip istemediğinizi ve Facebook'un bu bilgileri kullanmasına izin verip vermediğinizi seçmenizi isteyecek. Ücretsiz kullanım karşılığı paylaştığınız bilgilere dikkatinizi bir daha çekmek isterim. Bunu devlet veya bir kurum yapıyor olsa fişleniyoruz diye şikayet ederiz. Şimdi niye bu kadar tepkisiz toplum olduk? Peki neden bu bilgileri kapalı hale getirip isteyen açsın diye tüketiciye sorulmuyor?



YÜZÜMÜ TANIMA BENİ UNUT

Sizi ve arkadaşlarınızın yüzünü tanıyan, telefon numarasını bilen Facebook, size bir soru daha soruyor. Yüz tanıma konusunda o kadar sınırsız bir kullanım izni vermişiz ki, şimdi durumu kurtarmak hiç kolay değil. Facebook'un yüz tanıma verisini kullanmak için öne sürdüğü mazeretler sizin için mantıklıysa buyurun o zaman.

Yüz tanıma teknolojisi, gizliliğinizi korumaya ve bir başkasının sizin görselinizi profil fotoğrafı olarak kullanmak istediği durumları tespit etme ya da fotoğraf ve videoda etiketlemek istediğiniz insanları önerme gibi imkanlarla deneyimlerinizi geliştirmeye yardımcı olacak.