ŞEBNEM BURSALI

Seçimlere artık bir yıldan biraz daha fazla zaman kalınca, siyasette de taşlar her geçen gün hem yerinden biraz daha oynuyor hem de yerine biraz daha oturuyor. İP'te geçen hafta partinin ağır topu Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı'ndan alınması ve partide "vicdanın sesi" olarak bilinen Yavuz Ağıralioğlu'nun da Başkanlık Divanı dışında bırakılması, taşların oynamasına en bariz örnek oldu. Çok konuşuldu bu konu ve daha tartışılmaya da devam edecek. Koray Aydın'ın en başından bu yana 'alternatif Genel Başkan' olarak anılması ve potansiyelinin, seçimler yaklaştıkça Meral Akşener'i biraz daha fazla rahatsız ettiği ve ilginç bir strateji uyguladığı konuşuluyor kulislerde. En başından bu yana sorumlu olduğu teşkilatlardan uzaklaştırdığı Koray Aydın'ı "Siyasi İşler'den sorumlu yaparak sözde ikinci adam yaptığı ama bir süre sonra tasfiye için ne gerekiyorsa yapacağı" kulislerin baş konusu.



ALTIN GENÇLER...

İyi-kötü-güzel-çirkin.. Bu dünyada hepsi bizim için. Bazen olumsuzluklar üst üste gelebilir ama, iyiyi de görmek gerek. Neredeyse üçüncü dünya savaşı çıkarmaya çalışanlara inat Başkan Erdoğan'ın tecrübesi ve diplomasi dehasıyla barış masasının Türkiye'de kurulmasına her geçen gün biraz daha yaklaşılıyor. Mübarek Ramazan ayında yardımlaşmanın, paylaşmanın keyfini tekrar yaşıyoruz. Bu duygular arasında gururu da yaşatan gencecik sporcularımıza da kocaman birer teşekkür borçluyuz.

Macaristan, Almanya ve Azerbaycan'da gerçekleşen Güreş ve Jimnastik ve Paralimpik Yüzme Oyunları'nda Avrupa'nın en iyileri oldular. Türk bayrağımızı göndere çektirirken İstiklal Marşı'mızı tekrar tekrar okuttular. Bu gençlerimizle birlikte onları dünyaya getiren, her daim destekleyen aileleri ve antrenörleri ve Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu ile Bakanlığın diğer yetkilileri de teşekkürü hak etti. Bugüne kadar verilen desteklerin bundan sonra daha fazlasını da vererek bu gençleri 2024 Paris Olimpiyatları'nda her biri kendi alanında yeni rekorlar kırmaları ve altın madalyalar kazanarak İstiklal Marşı'mızı okutmalarını sağlamak bizlerin milli görevi... İşte bizim yüz akı gençlerimiz:

Rıza Kayaalp... Macaristan'da Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Stil 130 kiloda aldığı altın madalya ile kendi rekorunu kırdı ve 11. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Taha Akgül.. Serbest stilde 9. Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanarak aynı zamanda kendi rekorunu da kırdı. Şimdi hedef 2024 Paris Olimpiyatları... Taha'nın üzerinde çok emeği olan Antrenörü Abdullah Çakmar'a Türk milleti adına teşekkür ederiz.

Yasemin Adar Yiğit.. Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda altın madalya aldı, 5. Avrupa Şampiyonluğu.. Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan ilk kadın güreşçi idi.

Sümeyye Boyacı.. Berlin'deki Paralimpik Dünya Yüzme Serisi'nde Avrupa'nın en iyisi oldu. 50 metre sırt üstü yüzmede kendi rekorunu kırdı ve 41.41 saniye ile Altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Evin Demirhan Yavuz.. Büyüklerde ilk kez mücadele eden Evin, Bulgar rakibini tuşla yendi ve kadınlar güreşte 50 kiloda altın madalya kazandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu.. Avrupa Güreş Şampiyonasında 72 kiloda gümüş madalya.

Yunus Emre Başar... Grekoromen stilde 77 kiloda gümüş madalya

İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan.. Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupasında gümüş madalya kazandılar

Emre Mutlu ve Ahmet Uyar da güreşte bronz madalya ile Türkiye'yi gururlandırdı.