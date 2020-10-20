Sütlü kereviz çorbası tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı yağsız süt

1 adet büyük boy kereviz

1 adet limon

2-3 dal kereviz sapı

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

3 su bardağı su

Dereotu

YAPILIŞI

Kerevizi temizleyin ve iri küp şeklinde doğrayıp, kararmaması için limonlu suyun içinde bekletin. Saplarını da doğrayın ve bir kenara alın. Kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine süt ve suyu katıp, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra içine kereviz, kereviz sapı, ve sarmısak ilave edip, pişmeye bırakın. Kereviz yumuşadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve tuzunu ayarlayın. Çorbayı blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Bir taşım kaynattıktan sonra kıyılmış dereotu ile birlikte sıcak olarak servis yapın.