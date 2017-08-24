100 bin TL yatır 130 bin TL kazan

SABAH'ın açıkladığı 'Konutta Üçüncü Seferberlik Kampanyası'nın detayları belli olmaya başladı. Konut satışlarını artırmak için Emlak Konut
GYO yüklenicisi inşaat firmalarının dahil olacağı yeni kampanyayla, tüketiciler minimum yüzde 5 olmak kaydıyla yüzde 20 peşinatla ev sahibi olacak. Anlaşmalı bankalardan kullanılacak konut kredisi (evin bedelinin yüzde 80'i) taksitleri ise 1.5 yıl sonraya yani Ocak 2019'a kadar ötelenecek.
BUGÜN AL SONRA ÖDE
Örnek vermek gerekirse, kampanya kapsamında 500 bin lira tutarındaki bir ev alacaksınız. Minimum peşinat tutarı 25 bin lira, maksimum tutar ise 100 bin lira oluyor. Tüketici peşin olarak ödediği 100 bin liradan sonra evin kalan 400 bin liralık borcunu da banka kredisiyle taksitlendirecek. Anlaşmalı bankalardan kredi kullandığında, Ocak 2019'a kadar herhangi bir ödeme yapmamış olacak. Konut kredisi faizi de şu anda piyasada uygulanan yüzde 1.10 seviyesinde olacak. Bu koşullarda aylık ödemeyle ilgili bir hesap yapıldığında 400 bin lira için ödenecek aylık taksit 120 ayda 6 bin TL olacak. 10 yılda bu kredinin geri ödemesi ise 722 bin bin liraya çıkacak.
1.5 YIL ÖDEME YOK
Kampanya cebinde birikmiş parası olan tüketici için gayrimenkulü daha da cazip hale getiriyor. Konuttaki yeni kampanyayla tüketiciler gayrimenkulün değer artışından yararlanacak. Mesela, yüzde 20'lik peşinatı yani 100 bin lirayı ödedikten sonra 1.5 yıl herhangi bir ödeme yapmayacak. Ancak geçen süre zarfında inşaat başlayacak ve evin değeri kampanyanın ilk başladığı günkü gibi olmayacak. İki yıl içinde 100 bin TL koyduğunuz peşinat tutarına 130 bin TL daha gelir kazanmış olacaksınız. Çünkü, bugün girdiğiniz kampanyadaki 500 bin TL tutarındaki ev Ocak 2019'da prim yapacak ve en az 600 ila 630 bin TL edecek.
SABAH DUYURDU
İnşaat sektöründeki yeni kampanyayı ilk kez SABAH duyurmuştu. Hain darbe girişiminin ekonomiye olan izlerini silmek için iki kere kampanya atağı başlatan müteahhitler, önümüzdeki dönemde de tüketicinin ev alımını kolaylaştırmak için bir kez daha elini taşın altına koyuyor. Firmalar, inşaat sektörüne ivme kazandırmak için mevcut kampanyalarına da devam edecek.
KİRACI EV SAHİBİ OLACAK
Yeni kampanya daha çok kiracıları ev sahibi yapmayı hedefliyor. Alınacak evin taksit ödemeleri Ocak 2019'da başlayacağı için şu anda kirada oturanlar ödeme sıkıntısı çekmeden konut sahibi olabilecek. Ya da mevcut evinin haricinde yeni bir yatırım aracı olarak konut almak isteyen tüketiciye farklı bir fırsat sunulmuş olacak.
KİRAYLA BİLE ÖDENEBİLİR
Anlaşmalı bankalardan çekilecek kredi de neredeyse evler teslim edildikten sonra başlamış olacak. Kampanya kapsamına hangi projelerin gireceği henüz netleşmedi. Ancak başlamış ve bitmeye yakın bir projeden yararlanacaksanız aldığınız evi kiraya bile verme şansınız var.
MALİYETİ FİRMA KARŞILAYACAK
Kampanyaya dahil olmak isteyen firmaların yetkilileri çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, kampanya kapsamında kredi kullananlar için aradaki maliyeti inşaat firması karşılayacak.
PEŞİN ALANA % 15 İNDİRİM
Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Eylül ayında başlayacak kampanyanın yaklaşık 2 ay devam etmesi hedefleniyor. Şu anda Finansbank, Akbank, Yapı Kredi ve Vakıf Katılım kampanyaya destek veriyor. Yeni bankaların da sürece katılabileceği öğrenildi.
KURUM: DESTEK OLACAĞIZ
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, toplu bir kampanya yapmadıklarını, yüklenicilerinin bir kısmının talepte bulunduğunu söyledi. Kurum, "Bizim kampanyamız değil ancak yüklenicilere destek olacağız" diye konuştu.
YATIRIMCILAR EV ALIMINA YÖNELECEK
KONUTDER Başkanı Altan Elmas, mevduat faizlerinin yükselmesi sebebiyle satış ofisine yatırımcıdan ziyade oturumcunun geldiğini belirterek, "Bu koşullarla yatırımcı da ev alımına yönelecek" dedi.