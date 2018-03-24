Başkan Böcek Kaleiçi’nde

Antalya'NIN
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleiçi'nde ziyaretlerde bulundu. Yıldız Moran'ın 1950-1962 yılları arası kaydettiği fotoğrafların Antalya
Kültür Sanat Merkezi'nde görücüye çıktığı sergiyi gezen Başkan Böcek, 'Zamansız Fotoğraflar Sergisi'nden çok etkilendiğini söyledi. İLK KADIN FENERCİYE PLAKET
Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Muhittin Böcek, Kale Kapısı'nda 48 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Oktay Topuz ve taksicileri ziyaret etti. Böcek, Türkiye'nin ilk kadın fenercisi olarak tarihe geçen Fatma Doman'a da plaket verdi.