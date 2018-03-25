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Yörüklerden sınıra çıkarma

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Yörüklerden sınıra çıkarma
Antalya Yörükler Derneği, Hatay'ın Hassa ilçesine giderek Zeytin Dalı Harekatı'na olan desteğini gösterdi. Suriye sınırında bulunan Hassa ilçesine giden Yörükler, yanlarında götürdükleri büyükbaş hayvanı Mehmetçik için kurban etti. Yörük kadınlarının da katıldığı ziyarette sınır hattındaki Mehmetçiğe mehter takımı ile destek olundu.

İNSANLIK KAZANDI
Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, zaferin sadece terör örgütlerine karşı değil emperyalizme karşı alındığını belirterek, "Bu zaferi sadece Türkler değil, Kürtler, Araplar ve Türkmenler de kazandı, yani insanlık kazandı" dedi. Antalya Yörük beyi Hamdi Sarıca ise "Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyetini yerine getirmek istiyoruz. Anne ve babasını hacca göndereceğiz" dedi.
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Yörüklerden sınıra çıkarma
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