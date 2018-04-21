Antalya tarih yazacak

Erken seçim kararı alınmasıyla gözler AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a çevrildi. İl başkanlığı döneminde partisinin 3 Kasım 2002'de yüzde 21.16 olan Antalya'daki oy oranını 22 Temmuz 2007'de 34.02'ye taşıyan babası Hamza Taş'ın mirasını daha da ileriye taşımaya kararlı olan İbrahim Ethem Taş, sloganlarının 'İlk günkü aşkla' olduğunu söyledi.

14'ÜNDE BAŞLADIK

13-15 Nisan'da Belek'te tüm il yönetimi ve milletvekillerinin katılımı ile yapılan istişare ve eğitim kampında seçim çalışmaları için startı verdiklerini vurgulayan Taş, "Adeta erken seçimi hissetmiş gibi 14 Nisan'da 'İlk günkü aşkla' deyip seçim starını verdik. Tüm ilçelere de bunun talimatlarını tebliğ ettik" dedi.

915 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Antalya'da çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadık gönül bırakmayacaklarının belirten AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, "Antalya'da 19 ilçede 915 mahallemizde tüm teşkilâtlarımız ile gece gündüz çalışacağız. Bunun sözünü Sayın Cumhurbaşkanımız'a da verdik. Seçimde hedefimiz öncelikle birinci parti olmayı korumak, ardından ise tüm Türkiye'de olduğu gibi yüzde 50+1'i yakalamak, hatta geçmek" diye konuştu.

BİZ TARİH YAZACAĞIZ

Antalya'da AK Parti'nin oy oranının yüzde 21'den, yüzde 34'e, oradan da yüzde 42'ye çıktığını vurgulayan İbrahim Ethem Taş, "Bu, tüm il başkanlarımızın, teşkilâtlarımızın başarısıdır. Herkes samimi bir şekilde çalıştı. Teşkilâtlarımız ve tüm ekip gece gündüz vatana millete hizmet aşkıyla samimi bir şekilde çalıştı. İmkansızlıklar içinde oy oranlarını yükselttiler. Antalya'da güzel ve güçlü bir ekibimiz var. İnşallah bu seçimde de bugüne kadar olduğu gibi güzel bir sonuç alarak tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.



TALEPLERİ TOPLAYACAK

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından başlatılan 'Şehrim 2023 Otobüsleri', Antalya'da yola çıktı. Kentin 3 noktasında Antalyalılarla buluşacak otobüsün ilk durağı Cumhuriyet Meydanı oldu. Etkinliğin duyurusu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün katılımı ile yapıldı. Otobüs daha sonra Dokuma Park ve Karaalioğlu Parkı'nda vatandaşların talep ve isteklerini toplayacak. Başkan Türel, vatandaşlardan toplanacak taleplerin Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacağını söyledi. Türel, toplanacak talep ve öneriler ile her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarının ortaya konacağını belirtti.