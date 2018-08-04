Açılış güzellerden

Big Yellow Taxi Benzin
, geçtiğimiz günlerde yeni şubesini Konyaaltı Kent Meydanı
'nda açtı. Antalya
lıların yoğun katılım gösterdiği açılışa özel bir de güzellik yarışması düzenlendi. Decofen İnşaat ve Turizm'in ortakları Rahmi Karaaslan, Suat Kızıldere ve Ferih Kızıldere tarafından Konyaaltı Kent Meydanı'nda hayata geçirilen Big Yellow Taxi Benzin'in açılışı yoğun ilgi gördü.
MİSS BENZİN SEÇİLDİ
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kurdele kesmesiyle başlayan açılış töreni, MissBenzin 2018 Temsili Güzellik Yarışması ile devam etti. Antalyalıların yoğun katılım gösterdiği açılış, sanatçı Nilay Dorsa'nın konseri ile son buldu.