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Açılış güzellerden

, yeni şubesini açtı. Açılışa güzellik yarışması damgasını vurdu

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Açılış güzellerden
, geçtiğimiz günlerde yeni şubesini 'nda açtı. Antalyalıların yoğun katılım gösterdiği açılışa özel bir de güzellik yarışması düzenlendi. Decofen İnşaat ve Turizm'in ortakları Rahmi Karaaslan, Suat Kızıldere ve Ferih Kızıldere tarafından Konyaaltı Kent Meydanı'nda hayata geçirilen Big Yellow Taxi Benzin'in açılışı yoğun ilgi gördü.

MİSS BENZİN SEÇİLDİ
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kurdele kesmesiyle başlayan açılış töreni, MissBenzin 2018 Temsili Güzellik Yarışması ile devam etti. Antalyalıların yoğun katılım gösterdiği açılış, sanatçı Nilay Dorsa'nın konseri ile son buldu.
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Açılış güzellerden
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