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Çevreci oyun evi

’da Ankutsan firması, sosyal sorumluk projesi başlattı. ‘Yap-Boz-Dönüştür’ projesi ile çevre dostu oyun evleri yapılıp çocuk evlerinde kalan çocuklara verildi

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Çevreci oyun evi
Antalya Kutu ve Oluklu Mukavva Sanayi ve Ticaret A.Ş (ANKUTSAN) kurumsal bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Ankutsan 'Yap-Boz-Dönüştür' adlı proje ile yeterli gelir ve aktivite imkânına sahip olamayan çocuklar için ucuz ve çevreci oyun evleri üretti.

ÇOCUK EVLERINDEKI ÇOCUKLARA
Ankutsan A.Ş ortağı işadamı Rüstem Kesgi'nin kızı 'nin proje liderliğini yaptığı 'Yap-Boz-Dönüştür' projesi kapsamında üretilen 10 adet örnek çevre dostu oyun evi ve pastel boya setleri Aile Çalışma ve Bakanlığı'na bağlı 'ne bağışlandı. Çocuk Evleri Sitesi'nde barındırılan 0-6 yaş gurubu çocuklar kendileri için tasarlanan oyun evleri ile tanıştı. Mukavvadan üretilen oyun evlerini kuran ve kurdukları evlerin üzerini boyayan çocuklar, hayal güçlerini ve yaratıcı yeteneklerini sergiledi, gönüllerince eğlendi.

HAYATA BAKIŞLARI DEĞİŞECEK
PROJENIN sahibi Yaren Kesgi, kısıtlı imkânları nedeniyle çok fazla aktiviteye sahip olamayan çocukların bu oyuncaklarla eğlenirlerken aynı zamanda hayata bakış açılarının değişeceğini, sosyalleşme yeteneklerinin gelişeceğini söyledi. Kesgi, tasarım yönünden birçok farklı yöne sahip olan oyun evlerinin, kolaylıkla sökülüp takılabildiğini, çocuk motor gelişimini desteklediğini, çevreci ve geri dönüştürülebilir bir oyuncak olduğunu kaydetti.
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Çevreci oyun evi
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