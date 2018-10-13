Kaleiçi renklendi

Antalya
'DA Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kaleiçi Oldtown Festivali
, renkli görüntülerle başladı. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde Karaalioğlu Parkı'ndan Atatürk Caddesi, Hadrianus Kapısı ve Kaleiçi'ne uzanan, sokak sanatçılarının da performanslarını sergilediği korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. KALEİÇİ ÇOK ÖNEMLİ
Festival için Antalya
'ya gelen İtalya, Filistin, Bulgaristan, Kosova, Litvanya, Macaristan, KKTC, Pakistan, Azerbaycan, Avusturya ve onur konuğu Rusya'nın temsilcileri, kortejde renkli görüntüler oluşturdu. Kentlerin turizm ve kültür aktivitelerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kaleiçi'ni dünyadaki diğer Oldtown'larla akredite etmek, kaynaştırmak, oralarla bağ kurmak istiyoruz. Çünkü dünyada yaşayan antik kentler içinde Kaleiçi'nin önemli bir yeri var" dedi. AKBAR BÜYÜLEDİ
FESTİVALİN ilk günü dünyaca ünlü bestecipiyanist Anjelika Akbar konseriyle sona erdi. Akbar, Antalya konserinde, Murat Öneş'in sanat yönetmenliğinde hazırladığı 'Ayvazovski Rapsodi' projesinden kesitler sundu. Rusya'da çok sevilen şarkıları da seslendiren Akbar, ayrıca, 'Vibe of Ebru' projelerinden görsel kesitler eşliğinde Türk müziğinden örneklerle kendi bestelerini seslendirdi.