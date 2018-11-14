Minibüs parçalandı

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi feci şekilde can verdi. Kaza, Fethiye- Antalya Karayolu Osman Kaya Bulvarı Çatalarık mevkisinde meydana geldi. Soner Tülü'nün (30) kullandığı 26 LA 075 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs aydınlatma direğine çarptı.Olay yerine itfaiye, çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Soner Tülü ve minibüsteki 40 yaşındaki Dilek Karayel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tülü ve Karayel'in cesetleri polis ekiplerinin incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.