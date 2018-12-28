‘İyilik Hareketi’ büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez ilçesi Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlerin öncülüğünde başlatılan 'İyilik Hareketi Odası' projesi, öğrencilerin ve hayırseverlerin desteğiyle büyüyor. Medeniyet ve Değerler Kulübü üzerinden yürütülen projede, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Projeyi anlatan öğretmenler Fatma İnce ve Vildan İnce, bazı öğrencilerimizin ayakkabılarının yırtık olmasından dolayı teneffüse çıkmadığını ve derslerde ayaklarını saklayarak oturduğunu fark ettiklerini söyledi. İnce, "Çok üzdüldük ve dedik ki 'bu neden bir harekete dönüşmesin'. Öğrencilerimizi ve diğer öğretmenlerimizi de projeye dahil ederek bir iyilik hareketi başlattık. Hedfimiz amacına ulaştı" diye konuştu.