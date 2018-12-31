Zincirleme kaza 2 ölü, 9 yaralı

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BURDUR'UN Gölhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza, Gölhisar- Denizli yolunun Çamköy yakınlarında meydana geldi. Halil Özarslan (43) idaresindeki 20 BKC 40 plakalı otomobil ile Ahmet Yaman (37) yönetimindeki 15 HG 507 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Burak Özavcı (23) idaresindeki 15 HC 902 plakalı otomobil de kaza yerindeki araçlara çarparak karşı yönden gelen Ali Rıza Göktaş (46) yönetimindeki 32 SH 515 plakalı otomobille çarpıştı.4 aracın karıştığı kazada sürücüler Özarslan, Yaman, Özavcı ve Göktaş ile otomobillerdeki Murat Kamaz (43), Yusuf Hakkı Yaman (3), Gökhan Turgut (22), Gülfer Savcı (63), Mükerrem Göktaş (40) yaralandı. Otomobillerde bulunan 22 yaşındaki Mehmet Eroğuz ile Hasan Savcı ise kazada yaşamını yitirdi. 71 yaşındaki Savcı'nın 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Turgut Savcı'nın babası olduğu öğrenildi.