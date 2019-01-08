Antalya’nın şelaleleri yağmurla çağladı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın dünyaca ünlü şelalelerinden Kurşunlu ve Düden Şelalesi'nde son yağmurlarla birlikte su seviyesinin artması sevindirdi. Antalya Valiliği öncülüğünde Kurşunlu Şelalesi'ni besleyen su kaynağının bulunduğu alan ile yaklaşık 4 kilometrelik derenin temizlenmesi de su debisindeki yükselmeye destek oldu. Kuraklığın etkisiyle su miktarı ciddi ölçüde azalan Kurşunlu Şelalesi, son yağmurların ardından çağlayarak akmaya başladı. Şelale alanında işletmecilik yapan Erol Avcı, "Şelalemiz son yılların en görkemli su akışını yaşıyor. Yıllık 350 binin üzerinde turist ziyaret ediyor. Su akışı 12 ay sürse bu rakam milyonlara ulaşacak" diye konuştu. Düden Şelalesi'nde de yağmurlarla birlikte debi- de ciddi oranda artış oldu.