Kepez’in yetenekli sporcuları keşfedildi

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KEPEZ Belediyesi Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen futbol yetenek taramalarında başarılı olan genç sporcular, düzenlenen törenle formalarını aldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi Forma Dağıtım Töreni'ne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katıldı.Yetenekli öğrencilere kaliteli spor alanlarında uzman antrenörlerle eğitimler verileceğini açıklayan Başkan Tütüncü, bunun yanında akademik eğitim takviyesi ve sosyal faaliyetler de dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını duyurdu. Kepez Belediyespor bünyesindeki Dokuma Spor, Poplinspor, Kepez Gençlikspor gibi çeşitli takımlarda yer alacak çocukların U liglerinde müsabaka yapma imkanı sağlayacaklarını belirten Tütüncü,dedi. Tütüncü, ilçedeki 60 okulda 16 bin 683 öğrenci arasından yapılan taramalarda keşfedilen 541 yetenekli çocuğa formalarını teslim etti.