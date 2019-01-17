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Tezhip yaşatılıyor

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Tezhip yaşatılıyor
ANTALYA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 2018 yılında açılan 'Tezhip Kursu' nu başarıyla bitirenlere sertifikaları verildi, eserlerin sergisi açıldı. Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki törene Vali Münir Karaloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi personeli ve kursiyerler katıldı.

KÜLTÜR YANSIMASI
Vali Karaloğlu, el emeği göz nuruyla hazırlanan tezhip sanatı eserlerini çok değerli bulduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Türk İslam Geleneksel El Sanatları'nın yaşatılması, bugüne aktarılması ve günümüze uyarlanması çok önemli, El sanatlarımız tarihimizi, kültürümüzü, kimliğimizi ifade eder" diye konuştu.
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